Muharem Huskovic soll vor einem Wechsel zum FK Zeljeznicar Sarajevo stehen. Das geht aus einem Bericht des bosnischen Mediums "KLIX" hervor.

Demnach wird seine Leihe zum FC Blau-Weiß Linz wohl vorzeitig beendet, um den Transfer zum Tabellenfünften der Premijer Liga zu realisieren.

Der Wiener Austria winkt laut dem italienischen Sportjournalisten Lorenzo Lepore eine Ablösesumme in Höhe von 150.000 Euro. Er wird am Dienstag zum Medizincheck erwartet.

In der ADMIRAL Bundesliga brachte es Huskovic in 79 Einsätzen auf zehn Tore und fünf Vorlagen.