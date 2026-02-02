WAC verleiht Offensivmann nach Slowenien

Godwin Agbevor kickt künftig in Slowenien.

Am Montag wird die Leihe des 22-Jährigen nach Slowenien offiziell. Der Ghanaer wird für den Erstligisten NS Mura auflaufen.

Seit 2024 steht der Offensivspieler bei den Wolfsbergern unter Vertrag und sammelte in dieser Saison bei der Zweitvertretung Einsatzminuten.

In der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cups erzielte er gegen Reichenau zudem einen Treffer für die Profis.