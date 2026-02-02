Ried beendet Leihe von Spanier vorzeitig

Die SV Ried beendet die Leihe von Ekain Azkune vorzeitig.

Im Sommer holte man den Spanier von Athletic Bilbao. Er kam auf insgesamt vier Pflichtspiel-Einsätze für die Oberösterreicher.

Nun wechselt er zurück in seine Heimat und schließt sich dort Drittligist Racing Ferrol an.

Im Falle eines Klassenerhalts in der ADMIRAL Bundesliga hätten die Rieder den 25-Jährigen fest unter Vertrag nehmen müssen.