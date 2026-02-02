NEWS

Ried beendet Leihe von Spanier vorzeitig

Die Sportvereinigung beendet die Leihe des Spaniers, der zurück in seine Heimat kehrt.

Ried beendet Leihe von Spanier vorzeitig Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die SV Ried beendet die Leihe von Ekain Azkune vorzeitig.

Im Sommer holte man den Spanier von Athletic Bilbao. Er kam auf insgesamt vier Pflichtspiel-Einsätze für die Oberösterreicher.

Nun wechselt er zurück in seine Heimat und schließt sich dort Drittligist Racing Ferrol an.

Im Falle eines Klassenerhalts in der ADMIRAL Bundesliga hätten die Rieder den 25-Jährigen fest unter Vertrag nehmen müssen.

Admiral Bundesliga Fußball Athletic Bilbao SV Ried Ekain Azkune Transfermarkt