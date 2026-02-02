Stürmersuche: Rapid erhält Absage bei ÖFB-Kicker

Der SK Rapid beschäftigt sich mit ÖFB-Legionär Andreas Weimann.

Das bestätigt Sportchef Markus Katzer gegenüber der "Krone": "Es gab Gespräche, er ist ein interessanter Spieler. Es ist durchaus möglich, dass der Transfer zustande kommt."

Für den ÖFB-Legionär, der aktuell bei Derby County in der Championship unter Vertrag steht, wäre es eine Rückkehr zu den Hütteldorfern: Von 2005 bis 2007 war der 34-Jährige im Nachwuchs der Grün-Weißen aktiv.

Laut "Sky" hat Derby County einem Wechsel von Andreas Weimann vorerst den Riegel vorgeschoben. Die Anfrage der Hütteldorfer wurde abgeblockt.

Demir-Deal wird langsam spruchreif

Auch die mögliche Rückkehr von Yusuf Demir ist weiter ein Thema. "Auch da führten wir bereits Gespräche. Es gibt sogar eine Option, dass uns der Deal nichts kostet", verrät Katzer.

Der 22-jährige Offensivspieler hat bei Galatasaray keine Zukunft mehr, eine Vertragsauflösung steht im Raum.

Auch auf der Mittelstürmer-Position könnte sich eine spannende Option auftun: Wie Sportjournalist Joe Crann berichtet, darf Bailey Cadamarteri Sheffield Wednesday für eine Ablösesumme in Höhe von 1 Million Pfund (1,15 Millionen Euro) verlassen.

Im Werben um den 20-jährigen Jamaikaner soll der AFC Wrexham die besten Karten haben, doch auch der SK Rapid gilt als möglicher Abnehmer.