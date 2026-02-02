NEWS

Kapfenberger SV verpflichtet Bochum-Stürmer

Die Obersteirer sichern sich die Dienste eines jungen Schweizers. Er kommt vom VfL Bochum.

Kapfenberger SV verpflichtet Bochum-Stürmer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die Kapfenberger SV verpflichtet Ben Heuser vom VfL Bochum II.

Das verkünden die "Falken" am Montag offiziell. Der 22-jährige Deutsch-Schweizer verlässt die deutsche Regionalliga West und wechselt zum Tabellenzwölften der ADMIRAL 2. Liga.

Für die Amateure des deutschen Zweitliga-Klubs machte der bei Rot-Weiss Essen ausgebildete Flügelstürmer im Herbst 2025/26 zehn Spiele.

2. Liga Fußball Transfermarkt Kapfenberger SV Deutschland (Fußball) VfL Bochum