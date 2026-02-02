NEWS
Kapfenberger SV verpflichtet Bochum-Stürmer
Die Obersteirer sichern sich die Dienste eines jungen Schweizers. Er kommt vom VfL Bochum.
Die Kapfenberger SV verpflichtet Ben Heuser vom VfL Bochum II.
Das verkünden die "Falken" am Montag offiziell. Der 22-jährige Deutsch-Schweizer verlässt die deutsche Regionalliga West und wechselt zum Tabellenzwölften der ADMIRAL 2. Liga.
Für die Amateure des deutschen Zweitliga-Klubs machte der bei Rot-Weiss Essen ausgebildete Flügelstürmer im Herbst 2025/26 zehn Spiele.