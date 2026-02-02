Mittelfeld-Verstärkung! Teamspieler beim GAK im Anflug

Der GAK hat seine Verstärkung für das defensive Mittelfeld offenbar gefunden.

Mathias Olesen soll unmittelbar vor einem Wechsel zu den "Rotjacken" stehen.

Das berichten die "Kleine Zeitung" und die "Krone" übereinstimmend. Der 36-fache Nationalspieler Luxemburgs kommt vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth.

Fofana-Ersatz gefunden

Erst im vergangenen Sommer war der 24-Jährige vom 1. FC Köln zu den Franken gewechselt. Seit der Übernahme von Ex-Sturm-Coach Heiko Vogel kam Olesen nur mehr sporadisch zum Einsatz.

Auf seinen ersten Einsatz im Jahr 2026 wartet der defensive Mittelfeldspieler noch. Für den 1. FC Köln machte der beidfüßige Zentrumspieler zwischen 2022 und 2024 auch 20 Bundesliga-Spiele.

Beim GAK soll der großgewachsene Mittelfeldspieler die Lücke, die durch den Abgang von Sadik Fofana entstanden ist, schließen. Der obligatorische Medizincheck soll bereits am Montag stattfinden.