NEWS

Mittelfeld-Verstärkung! Teamspieler beim GAK im Anflug

Der 36-fache Nationalspieler Luxemburgs wird am Montag zum Medizincheck erwartet. Beim GAK soll er den Abgang von Sadik Fofana kompensieren.

Mittelfeld-Verstärkung! Teamspieler beim GAK im Anflug Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK hat seine Verstärkung für das defensive Mittelfeld offenbar gefunden.

Mathias Olesen soll unmittelbar vor einem Wechsel zu den "Rotjacken" stehen.

Das berichten die "Kleine Zeitung" und die "Krone" übereinstimmend. Der 36-fache Nationalspieler Luxemburgs kommt vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth.

Fofana-Ersatz gefunden

Erst im vergangenen Sommer war der 24-Jährige vom 1. FC Köln zu den Franken gewechselt. Seit der Übernahme von Ex-Sturm-Coach Heiko Vogel kam Olesen nur mehr sporadisch zum Einsatz.

Auf seinen ersten Einsatz im Jahr 2026 wartet der defensive Mittelfeldspieler noch. Für den 1. FC Köln machte der beidfüßige Zentrumspieler zwischen 2022 und 2024 auch 20 Bundesliga-Spiele.

Beim GAK soll der großgewachsene Mittelfeldspieler die Lücke, die durch den Abgang von Sadik Fofana entstanden ist, schließen. Der obligatorische Medizincheck soll bereits am Montag stattfinden.

Mehr zum Thema

Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Bundesliga
4
Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann

Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann

Bundesliga
SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot ab

Bundesliga
49
Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Bundesliga
26
Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben

Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben

Bundesliga
14
Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Deutsche Bundesliga
5
Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Transfer-Update: Demir vor Rapid-Rückkehr?

Bundesliga
5

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball GAK SpVgg Greuther Fürth Transfermarkt Gerüchteküche 2. Deutsche Bundesliga