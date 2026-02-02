NEWS

ÖFB-Talent von Bayern an Mailand verliehen

Nach Moritz Göttlicher, Javier Fernández, Adin Licina und Felipe Chávez verlässt nun das nächste Talent die bayrische Hauptstadt.

ÖFB-Talent von Bayern an Mailand verliehen Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der österreichische Außenverteidiger Magnus Dalpiaz aus dem Amateur-Team des FC Bayern München wurde bis Saisonende an den AC Milan verliehen.

Der 18-jährige Tiroler spielt bereits seit 2019 für den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die Kaufoption für Dalpiaz soll einem Bild-Bericht zufolge im moderaten einstelligen Millionenbereich liegen.

Sofern der junge ÖFB-Spieler die gewünschte Entwicklung hinlegt, hat sich der FC Bayern, übereinstimmenden Medienberichten zufolge, eine Rückkaufoption gesichert. Der Vertrag des Sohnes des ehemaligen Eishockey-Nationaltormanns Claus Dalpiaz bei den Bayern läuft noch bis Juni 2028.

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Anton Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

Slideshow starten

27 Bilder

Mehr zum Thema

TSG Hoffenheim: Zwei Deals fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

TSG Hoffenheim: Zwei Deals fix - Schicker vor Transfer-Hattrick?

Deutsche Bundesliga
11
Nächster Deadline-Deal! Leipzig verpflichtet Wanner-Kollegen

Nächster Deadline-Deal! Leipzig verpflichtet Wanner-Kollegen

Deutsche Bundesliga
1
RB Leipzig: Aus der Premier League! Neuer Kollege für ÖFB-Trio

RB Leipzig: Aus der Premier League! Neuer Kollege für ÖFB-Trio

Deutsche Bundesliga
4
Soll fix sein: ÖFB-Talent schafft Sprung zu AC Milan

Soll fix sein: ÖFB-Talent schafft Sprung zu AC Milan

Serie A
6
Ex-Salzburger verlässt Ilzers Hoffenheim innerhalb Deutschlands

Ex-Salzburger verlässt Ilzers Hoffenheim innerhalb Deutschlands

International
Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

International
Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen

Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen

Bundesliga
24

Kommentare

Fußball FC Bayern München AC Milan Magnus Dalpiaz Transfermarkt Fußball International Deutschland (Fußball) Deutsche Bundesliga