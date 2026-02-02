ÖFB-Talent von Bayern an Mailand verliehen

Der österreichische Außenverteidiger Magnus Dalpiaz aus dem Amateur-Team des FC Bayern München wurde bis Saisonende an den AC Milan verliehen.

Der 18-jährige Tiroler spielt bereits seit 2019 für den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die Kaufoption für Dalpiaz soll einem Bild-Bericht zufolge im moderaten einstelligen Millionenbereich liegen.

Sofern der junge ÖFB-Spieler die gewünschte Entwicklung hinlegt, hat sich der FC Bayern, übereinstimmenden Medienberichten zufolge, eine Rückkaufoption gesichert. Der Vertrag des Sohnes des ehemaligen Eishockey-Nationaltormanns Claus Dalpiaz bei den Bayern läuft noch bis Juni 2028.