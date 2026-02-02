ÖFB-Talent von Bayern an Mailand verliehen
Nach Moritz Göttlicher, Javier Fernández, Adin Licina und Felipe Chávez verlässt nun das nächste Talent die bayrische Hauptstadt.
Der österreichische Außenverteidiger Magnus Dalpiaz aus dem Amateur-Team des FC Bayern München wurde bis Saisonende an den AC Milan verliehen.
Der 18-jährige Tiroler spielt bereits seit 2019 für den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die Kaufoption für Dalpiaz soll einem Bild-Bericht zufolge im moderaten einstelligen Millionenbereich liegen.
Sofern der junge ÖFB-Spieler die gewünschte Entwicklung hinlegt, hat sich der FC Bayern, übereinstimmenden Medienberichten zufolge, eine Rückkaufoption gesichert. Der Vertrag des Sohnes des ehemaligen Eishockey-Nationaltormanns Claus Dalpiaz bei den Bayern läuft noch bis Juni 2028.