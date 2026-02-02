NEWS

Kommt es zum Last-Minute-Abgang von Tomi Horvat?

Bristol City will Tomi Horvat bereits in diesem Winter verpflichten. Intensive Verhandlungen über einen Deadline-Day-Transfer laufen, nun soll der Slowene bereits am Weg nach England sein.

Kommt es zum Last-Minute-Abgang von Tomi Horvat? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Sommertransfer von Tomi Horvat zu Bristol City gilt schon länger als beschlossene Sache. Doch der englische Zweitligist hegt den Wunsch, den 26-Jährigen bereits im Winter zu verpflichten.

Am englischen Deadline Day ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen. Zunächst schreibt "Sky"-Reporter Eric Niederseer noch über intensive Verhandlungen, jetzt soll der Slowene bereits am Weg nach England sein.

Dort soll der Transfer finalisiert werden.

Mehr zum Thema

Champions-League-Anwärter wirft Auge auf Grazer Mittelfeld-Talent

Champions-League-Anwärter wirft Auge auf Grazer Mittelfeld-Talent

Bundesliga
1
Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen

Sturm Graz: Entscheidung im Berisha-Poker gefallen

Bundesliga
23
Ex-Rapid- und Sturm-Kicker verlässt Struber-Klub

Ex-Rapid- und Sturm-Kicker verlässt Struber-Klub

International
2
Rapid-Stürmer vor Wechsel ins Ausland

Rapid-Stürmer vor Wechsel ins Ausland

Bundesliga
10
Stürmersuche: Rapid erhält Absage bei ÖFB-Kicker

Stürmersuche: Rapid erhält Absage bei ÖFB-Kicker

Bundesliga
53
Fix! GAK verpflichtet Nationalspieler

Fix! GAK verpflichtet Nationalspieler

Bundesliga
8
Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Huskovic soll vor Wechsel ins Ausland stehen

Bundesliga
11

Kommentare

Bristol City Transfermarkt Admiral Bundesliga Fußball Tomi Horvat SK Sturm Graz