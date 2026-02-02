NEWS
Kommt es zum Last-Minute-Abgang von Tomi Horvat?
Bristol City will Tomi Horvat bereits in diesem Winter verpflichten. Intensive Verhandlungen über einen Deadline-Day-Transfer laufen, nun soll der Slowene bereits am Weg nach England sein.
Der Sommertransfer von Tomi Horvat zu Bristol City gilt schon länger als beschlossene Sache. Doch der englische Zweitligist hegt den Wunsch, den 26-Jährigen bereits im Winter zu verpflichten.
Am englischen Deadline Day ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen. Zunächst schreibt "Sky"-Reporter Eric Niederseer noch über intensive Verhandlungen, jetzt soll der Slowene bereits am Weg nach England sein.
Dort soll der Transfer finalisiert werden.