Der Sommertransfer von Tomi Horvat zu Bristol City gilt schon länger als beschlossene Sache. Doch der englische Zweitligist hegt den Wunsch, den 26-Jährigen bereits im Winter zu verpflichten.

Am englischen Deadline Day ist jetzt Bewegung in die Sache gekommen. Zunächst schreibt "Sky"-Reporter Eric Niederseer noch über intensive Verhandlungen, jetzt soll der Slowene bereits am Weg nach England sein.

Dort soll der Transfer finalisiert werden.