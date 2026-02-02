Ansakonferenz
Trikot-Ranking: Wer hat die schönste Wäsch'? (Auswärts-Edition)
Ansakonferenz goes Fashion-Polizei! In einer Spezial-Ausgabe werden die Auswärtstrikots der Bundesliga-Saison 2025/26 unter die Lupe genommen.
Textquelle: © LAOLA1
Welcher Klub der ADMIRAL Bundesliga darf sich Trikot-Meister 2025/26 nennen?
Das Ansakonferenz-Team rund um Johannes Kristoferitsch, Harald Prantl, Patrick Gstettner, Sebastian Stainer, Alexander Ull und Julia Haunschmid nimmt die Auswärtstrikots der zwölf Bundesligisten genau unter die Lupe.
Jeder vergibt 1 bis 10 Punkte – daraus entsteht ein Top-10-Ranking. Zwei Vereine mit den wenigsten Punkten müssen draußen bleiben.
Jetzt bist du gefragt: Wer ist dein Auswärtstrikot-Meister?
