Ansakonferenz

Trikot-Ranking: Wer hat die schönste Wäsch'? (Auswärts-Edition)

Ansakonferenz goes Fashion-Polizei! In einer Spezial-Ausgabe werden die Auswärtstrikots der Bundesliga-Saison 2025/26 unter die Lupe genommen.

Kommentare

Welcher Klub der ADMIRAL Bundesliga darf sich Trikot-Meister 2025/26 nennen?

Das Ansakonferenz-Team rund um Johannes Kristoferitsch, Harald Prantl, Patrick Gstettner, Sebastian Stainer, Alexander Ull und Julia Haunschmid nimmt die Auswärtstrikots der zwölf Bundesligisten genau unter die Lupe.

Jeder vergibt 1 bis 10 Punkte – daraus entsteht ein Top-10-Ranking. Zwei Vereine mit den wenigsten Punkten müssen draußen bleiben.

Jetzt bist du gefragt: Wer ist dein Auswärtstrikot-Meister?

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

Kommentare

