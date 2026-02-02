Champions-League-Anwärter wirft Auge auf Grazer Mittelfeld-Talent
Laut einem Bericht von "Sky" soll sich ein deutscher Bundesligist für einen U17-Vizeweltmeister des österreichischen Meisters interessieren.
Luca Weinhandl scheint internationales Interesse geweckt zu haben.
Einem Bericht von "Sky" zufolge soll sich der VfB Stuttgart beim SK Sturm Graz nach dem U17-Vizeweltmeister erkundigt haben.
Der Mittelfeldspieler avancierte im Jänner zum jüngsten österreichischen Spieler, der jemals in der UEFA Europa League zum Einsatz gekommen ist.
Winter-Abschied ausgeschlossen
Dass der 17-Jährige die steirische Landeshauptstadt noch im Winter verlässt, ist jedoch ausgeschlossen. Im Bereich des Möglichen liegt hingegen ein Abschied im Sommer.
Nicht nur die Schwaben, die in der deutschen Bundesliga auf Rang vier und damit auf Champions-League-Kurs liegen, sollen Interesse an dem Nachwuchstalent zeigen.
Neben unmittelbaren Ligakonkurrenten Stuttgarts soll es auch Nachfrage aus der italienischen Serie A geben.