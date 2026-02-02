Offiziell: Sturm Graz gibt Tomi Horvat ab

Tomi Horvat verlässt den SK Sturm Graz und schließt sich Bristol City mit sofortiger Wirkung an.

Beim Klub aus der englischen Championship unterschreibt der 26-jährige Slowene einen Vertrag bis 2030. Der Verein von Cheftrainer Gerhard Struber war damit in seinen Bemühungen, die "Zaubermaus" noch im Winter zu verpflichten, erfolgreich.

Horvat verbrachte dreieinhalb Jahre beim amtierenden Meister Österreichs. Während dieser Zeit kam er in 165 Pflichtspielen zum Einsatz, ihm gelangen dabei 26 Tore und 37 Vorlagen.

Horvat möchte nächsten Karriere-Schritt gehen

"Ich durfte fantastische dreieinhalb Jahre in Graz verbringen, vier Titel mit diesem großartigen Verein feiern und jede Woche vor den besten Fans Österreichs spielen. Dafür werde ich immer dankbar sein", sagt Horvat in seinem Abschieds-Statement.

Mit den "Blackies" gewann er je zwei Mal die Meisterschaft und den UNIQA ÖFB-Cup, nun möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und sich in England bewiesen, begründet der Slowene seinen Abschied.

Deshalb stimmte Sturm sofortigem Wechsel zu

Horvat sei ein verdienter Spieler des SK Sturm, der seinen Teil zu den vier errungenen Titeln der erfolgreichen letzten Jahre beigetragen hätte, sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

Der Deutsche erklärt weiter: "Tomi hat uns frühzeitig über seine Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag kein weiteres Mal zu verlängern, informiert. Da der Spieler nun auch seinen klaren Wunsch, schon jetzt wechseln zu wollen, geäußert hat und Bristol unsere wirtschaftlichen Anforderungen erfüllt, haben wir dem sofortigen Wechsel zugestimmt."

