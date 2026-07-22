Die WM ist vorbei, am Transfermarkt geht es erst so richtig los. Auch der Mittwoch hatte einige Transfers zu bieten - und noch viel mehr Gerüchte.

Ex-Rapidler Robert Ljubicic kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück - allerdings nach Linz. Um Rapid kreisen gleich mehrere Namen, aber noch gibt es nichts Fixes zu vermelden. Einen neuen Angreifer hat sich hingegen Aufsteiger Lustenau geschnappt. Salzburg dürfte neben Clement Bischoff noch einen weiteren Youngster verleihen.

Bei den ÖFB-Legionären gibt es indes Klarheit um die Zukunft von Maximilian Wöber - und wohl den nächsten Karriereschritt für Felix Bacher.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Rapid offenbar an Dänen dran - Macht Wiener Coach Konkurrenz?

Bericht: Rapid "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit Verteidiger

Sturm Graz blitzt wohl mit Offerte in Belgrad ab

Fix! Robert Ljubicic kehrt nach Österreich zurück

AEK Athen bedient sich beim TSV Hartberg

Sturm holt Franzosen - und verleiht ihn direkt weiter

Neuer Mittelstürmer für Aufsteiger Lustenau

Salzburg verleiht Bischoff zu Champions-League-Aspirant

Austrias WM-Fahrer ist in Deutschland begehrt

Nach Vertragsende: FAK-Verteidiger vor Wechsel nach Polen

Bericht: Salzburg verleiht Mittelfeld-Talent innerhalb der Liga

ADMIRAL 2. Liga:

Ujpest macht Sturm-Kicker zu ÖFB-Legionär

SW Bregenz holt Spieler von Norwich City

ÖFB-Legionäre:

Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Französischer Top-Klub will ÖFB-Verteidiger

Fix! Wöber wechselt in die deutsche Bundesliga