Transfer-Update: Ein Rückkehrer für die Bundesliga
Robert Ljubicic kehrt nach Österreich zurück, Maximilian Wöber bleibt in Deutschland. Über wen sich sonst noch Gerüchte ranken und wer wo landen könnte, weiß das Transfer-Update:
Die WM ist vorbei, am Transfermarkt geht es erst so richtig los. Auch der Mittwoch hatte einige Transfers zu bieten - und noch viel mehr Gerüchte.
Ex-Rapidler Robert Ljubicic kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück - allerdings nach Linz. Um Rapid kreisen gleich mehrere Namen, aber noch gibt es nichts Fixes zu vermelden. Einen neuen Angreifer hat sich hingegen Aufsteiger Lustenau geschnappt. Salzburg dürfte neben Clement Bischoff noch einen weiteren Youngster verleihen.
Bei den ÖFB-Legionären gibt es indes Klarheit um die Zukunft von Maximilian Wöber - und wohl den nächsten Karriereschritt für Felix Bacher.
LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:
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