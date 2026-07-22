NEWS

Rapid offenbar an Dänen dran - Macht Wiener Coach Konkurrenz?

Neben dem SK Rapid ist auch ein deutscher Klub mit einem Wiener Trainer am Dänen interessiert. Dieser spielt in der Abwehr.

Rapid offenbar an Dänen dran - Macht Wiener Coach Konkurrenz? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim SK Rapid könnte sich sich am Transfermarkt noch etwas tun. Serge-Philippe Raux Yao wird immer wieder als Abgangskandidat gehandelt. Zuletzt soll Schalke 04 angeklopft haben >>>

Entsprechend bräuchte man Ersatz für die Innenverteidigung. Dafür könnte Johannes Hoff Thorup nach Stürmer Tonni Adamsen den nächsten Landsmann im Team begrüßen.

Nur mehr ein Jahr Vertrag

Laut "Fußballeuropa.com" interessieren sich die Hütteldorfer für William Glindtvad (19) vom dänischen Zweitligisten Hilleröd Fodbold.

Der Transferkandidat hat dort noch einen Vertrag bis 2027 und einen Marktwert von 550 Tausend Euro.

Der 1,98-Meter-Mann würde 40 Profieinsätze für seinen derzeitigen Klub mitbringen. Im Febraur 2025 wechselte er aus der Jugend des FC Kopenhagen dorthin.

Macht Wiener Coach Konkurrenz?

Rapid ist aber nicht der einzige Klub mit Interesse. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich auch der deutsche Zweitligist Karlsruhe mit dem jungen Dänen. Mit Maximilian Senft ist dort seit Sommer ein Wiener Cheftrainer.

In seiner Heimat haben Glindtvad, so heißt es, die beiden Erstligisten Lyngby und Sönderjyske konkret am Zettel.

Der Spieler selbst soll bereits sein für den nächsten Schritt, wäre auch dem Ausland nicht abgeneigt.

Alternativ wird mit Sandro Tremoulet verhandelt - auch beim Nationalspieler Madagaskars ist Maximilian Senft der Konkurrent>>>

Mehr zum Thema

Bericht: Rapid "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit Verteidiger

Bericht: Rapid "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit Verteidiger

Bundesliga
Transfer-Update: Abgänge bei Rapid und Salzburg?

Transfer-Update: Abgänge bei Rapid und Salzburg?

Bundesliga
Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab

Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab

Bundesliga
43
Salzburg, Zypern, Australien: Goiginger mit spannenden Optionen

Salzburg, Zypern, Australien: Goiginger mit spannenden Optionen

Bundesliga
5
Belgischer Meister ist heiß auf Salzburg-Stürmer

Belgischer Meister ist heiß auf Salzburg-Stürmer

Bundesliga
50
Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Bundesliga
15
Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Bundesliga
93

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Gerüchteküche Transfermarkt Dänemark Johannes Hoff Thorup