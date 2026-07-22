Rapid offenbar an Dänen dran - Macht Wiener Coach Konkurrenz?

Beim SK Rapid könnte sich sich am Transfermarkt noch etwas tun. Serge-Philippe Raux Yao wird immer wieder als Abgangskandidat gehandelt. Zuletzt soll Schalke 04 angeklopft haben >>>

Entsprechend bräuchte man Ersatz für die Innenverteidigung. Dafür könnte Johannes Hoff Thorup nach Stürmer Tonni Adamsen den nächsten Landsmann im Team begrüßen.

Nur mehr ein Jahr Vertrag

Laut "Fußballeuropa.com" interessieren sich die Hütteldorfer für William Glindtvad (19) vom dänischen Zweitligisten Hilleröd Fodbold.

Der Transferkandidat hat dort noch einen Vertrag bis 2027 und einen Marktwert von 550 Tausend Euro.

Der 1,98-Meter-Mann würde 40 Profieinsätze für seinen derzeitigen Klub mitbringen. Im Febraur 2025 wechselte er aus der Jugend des FC Kopenhagen dorthin.

Macht Wiener Coach Konkurrenz?

Rapid ist aber nicht der einzige Klub mit Interesse. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich auch der deutsche Zweitligist Karlsruhe mit dem jungen Dänen. Mit Maximilian Senft ist dort seit Sommer ein Wiener Cheftrainer.

In seiner Heimat haben Glindtvad, so heißt es, die beiden Erstligisten Lyngby und Sönderjyske konkret am Zettel.

Der Spieler selbst soll bereits sein für den nächsten Schritt, wäre auch dem Ausland nicht abgeneigt.

Alternativ wird mit Sandro Tremoulet verhandelt - auch beim Nationalspieler Madagaskars ist Maximilian Senft der Konkurrent>>>