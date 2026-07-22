Bericht: Salzburg verleiht Mittelfeld-Talent innerhalb der Liga

Oliver Lukic dürfte den FC Red Bull Salzburg vorerst verlassen.

Der 19-Jährige steht einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" zufolge vor einer Leihe innerhalb der ADMIRAL Bundesliga zum TSV Hartberg.

Bei den Oststeirern soll der zentrale Mittelfeldspieler unter Markus Schopp viele Spielminuten sammeln, die er unter Neo-Coach Danny Röhl nicht bekommen würde. In den Planungen des Deutschen spielt der Kroate keine Rolle.

Der gebürtige Wiener galt lange Zeit als eines der größten Talente der Bullen, der Durchbruch blieb ihm jedoch verwehrt. In der Bundesliga kommt Lukic nur auf drei Kurzeinsätze, die letzten zwei Jahre verbrachte er großteils bei Kooperationsklub FC Liefering.