Fix! Wöber wechselt in die deutsche Bundesliga

Maximilian Wöber schließt sich Schalke 04 an. Das verkündet der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwochabend.

Der 28-Jährige löste seinen Vertrag bei Leeds United auf und wechselt ablösefrei nach Gelsenkirchen.

Beim Klub von Trainer Miron Muslic unterschreibt der ÖFB-Verteidiger einen Vertrag bis Sommer 2027. Das Arbeitspapier soll dem Vernehmen nach stark leistungsbezogen sein.

"Maximilian Wöber bringt die Erfahrung von über 170 Erstliga-Spielen mit und kennt durch seine Stationen in Mönchengladbach und Bremen auch die besonderen Herausforderungen in der Bundesliga", sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04.

Lange Verletzungshistorie

Man traue dem Linksfuß zu, auf Schalke wieder "sein volles Potenzial" abrufen zu können. Dafür werde das Trainerteam mit Miron Muslic intensiv mit Wöber arbeiten.

Der 31-fache Nationalspieler bringt eine lange Verletzungshistorie mit, hat aus den vergangenen zwei Spielzeiten nur 13 Pflichtspiel-Einsätze vorzuweisen.

Vergangenes Jahr war Wöber an Werder Bremen verliehen, erlitt jedoch bereits im August eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel, die ihn monatelang außer Gefecht gesetzt hat. Sein Comeback gab der Innenverteidiger erst Mitte April.

Die Norddeutschen ließen die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro verstreichen.

"Sehr spannend für mich"

"Schalke 04 war vom ersten Moment an sehr spannend für mich. Nach überzeugenden Gesprächen freue ich mich auf die neue Herausforderung in einem wirklich besonderen Club, der verdient aufgestiegen ist", sagt Wöber.

"Mit Schalke in der Bundesliga zu spielen, ist eine reizvolle Aufgabe. Ich möchte jetzt schnell einsteigen und meine neuen Teamkollegen kennenlernen", so der Abwehrspieler.