Beim SK Rapid könnte sich speziell in der Abwehrzentrale etwas tun. Serge-Philippe Raux Yao weckt Interesse, zuletzt hinterlegte offenbar Schalke 04 ein Angebot >>>

Entsprechend müsste nachgebessert werden. Bereits Ende Mai brachten Gerüchte die Wiener mit Sandro Tremoulet (26) in Verbindung. Der Nationalspieler Madagaskars steht derzeit bei Radnik im serbischen Oberhaus unter Vertrag, spielte für den Klub dort 31 Mal.

Mischt wieder ein Wiener mit?

Transferexperte Sacha Tavolieri schreibt jetzt auf "X" von "fortgeschrittenen Gesprächen" des Spielers mit Rapid und Karlsruhe. Beim Konkurrenten aus Deutschland sitzt mit Maximilian Senft ausgerechnet ein Wiener auf der Trainerbank.

Neben Tremoulet wird ein junger dänischer Innenverteidiger sowohl mit Rapid als auch mit Senft-Klub Karlsruhe in Verbindung gebracht >>>

Rückkehr nach Belgien?

Neben den beiden Vereinen ist dem Bericht zufolge auch KVK Kortrijk aus Belgien interessiert. Der Innenverteidiger lief einst für RFC Seraing im belgischen Oberhaus auf.

In Serbien läuft sein Vertrag noch ein Jahr. Der 1,90-Meter-Mann hat einen Marktwert von 350.000 Euro.