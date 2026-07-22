Neuer Mittelstürmer für Aufsteiger Lustenau

Aufsteiger SC Austria Lustenau gibt die Verpflichtung von Mittelstürmer Antonio Verinac bekannt.

Darüber informiert der Klub am Mittwochabend. Der 21-jährige Angreifer kommt bis Saisonende per Leihe vom FC St. Gallen.

Der deutsch-kroatische Doppelstaatsbürger begann seine Karriere bei Lok Leipzig, über den SSV Jeddeloh II wechselte er zur zweiten Mannschaft des 1. FC Köln.

In der Saison 2024/25 traf Verinac für den ETSV Hamburg in der Oberliga 26 Mal in 29 Spielen, zudem lieferte er zehn Assists. Nach zwölf Toren im Herbst 2025 für den VfB Lübeck (Regionalliga) wechselte er im Winter 2026 zum FC St. Gallen.

In der Schweizer Super League wurde er drei Mal eingesetzt, in sieben Spielen für die zweite Mannschaft traf er sechs Mal.

"Will so viel wie möglich spielen"

"Die Möglichkeit, die sich hier bietet, wollte ich unbedingt nutzen", sagt Verinac über den Wechsel zu Lustenau. "Die Verantwortlichen und auch der Klub wirken extrem familiär. Zudem wohne ich nicht weit von Lustenau entfernt. Die Strukturen, das Stadion und die Fans waren weitere Faktoren für meinen Wechsel. Auch wenn ich nur für eine Saison ausgeliehen bin, will ich so viel wie möglich spielen und dem Verein helfen, in der Bundesliga zu bleiben."

Lustenaus Sportdirektor Dieter Alge sagt: "Wir freuen uns sehr, Antonio bei uns begrüßen zu dürfen. Er stand bereits seit längerer Zeit auf unserer Wunschliste und wir sind überzeugt, mit ihm einen Spieler gewonnen zu haben, der perfekt zu unserer Philosophie passt. Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem Tempo und seinem Torriecher bringt er beste Voraussetzungen für einen Stürmer mit. Gemeinsam wollen wir seine Entwicklung weiter vorantreiben und sind uns sicher, dass er unserer Offensive viel Freude bereiten wird."