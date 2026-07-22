Rechtsverteidiger Christopher Olivier gilt als vielversprechendes österreichisches Talent.

Der 20-Jährige ist noch bis 2028 an den VfB Stuttgart gebunden, schaffte dort aber noch nicht den Durchbruch bei den Profis.

Mehrere Interessenten

Wie der "kicker" berichtet, möchte der Österreicher mit südafrikanischen Wurzeln den nächsten Schritt machen. Hannover 96 und Pentz-Klub Bröndby haben demnach bereits in der Vergangenheit angeklopft.

In beiden Fällen sei es bereits konkret geworden. Demnach habe Zweitligist Hannover 750.000 Euro geboten. Bröndby sei sogar bereit, rund 500.000 Euro mehr an den Tisch zu legen.

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Anderer ÖFB-Kicker vor Schalke-Deal

Noch zögere der VfB aber mit einer Freigabe. Mit Olivier beschäftigen soll sich jetzt auch der FC Schalke 04. Das berichtet der "kicker".

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Im Falle Olivier muss noch abgewartet werden.