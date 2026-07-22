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Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Christopher Olivier könnte den VfB Stuttgart verlassen. Noch zögern die Schwaben, jetzt soll auch Schalke Interesse haben.

Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
Textquelle: © LAOLA1
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Rechtsverteidiger Christopher Olivier gilt als vielversprechendes österreichisches Talent.

Der 20-Jährige ist noch bis 2028 an den VfB Stuttgart gebunden, schaffte dort aber noch nicht den Durchbruch bei den Profis.

Mehrere Interessenten

Wie der "kicker" berichtet, möchte der Österreicher mit südafrikanischen Wurzeln den nächsten Schritt machen. Hannover 96 und Pentz-Klub Bröndby haben demnach bereits in der Vergangenheit angeklopft.

In beiden Fällen sei es bereits konkret geworden. Demnach habe Zweitligist Hannover 750.000 Euro geboten. Bröndby sei sogar bereit, rund 500.000 Euro mehr an den Tisch zu legen.

Gerüchte brachten ihn im Juni auch mit Rapid und Austria in Verbindung >>>

Anderer ÖFB-Kicker vor Schalke-Deal

Noch zögere der VfB aber mit einer Freigabe. Mit Olivier beschäftigen soll sich jetzt auch der FC Schalke 04. Das berichtet der "kicker".

Die "Knappen" stehen weiters kurz vor der Verpflichtung eines Österreichers aus der Premier League >>>

Im Falle Olivier muss noch abgewartet werden.

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