Nach Vertragsende: FAK-Verteidiger vor Wechsel nach Polen

Tin Plavotic steht nach seinem Vertragsende bei der Wiener Austria vor einem Wechsel nach Polen.

Der 29-jährige Innenverteidiger soll "Sky"-Informationen zufolge bei Erstligist Motor Lublin andocken. Der Medizincheck und die Unterschrift unter den Vertrag seien noch ausständig.

Der gebürtige Wiener und die Veilchen sind nach drei Jahren getrennte Wege gegangen. Für die Austria kam der Kroate auf 79 Pflichtspiel-Einsätze, dabei sind ihm sechs Tore und fünf Assists gelungen. Zuvor spielte Plavotic auch für die SV Ried und den FAC.

Motor Lublin hat in der abgelaufenen Ekstraklasa-Saison den zwölften Platz belegt und kürzlich erst den 19-jährigen Polen Bright Ede für sechs Millionen Euro an LaLiga-Aufsteiger Deportivo La Coruna verkauft.

2020 spielte der Verein aus dem Osten Polens noch in der vierten Liga.