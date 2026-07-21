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Transfer-Update: Abgänge bei Rapid und Salzburg?

Die Hütteldorfer lehnen ein Angebot für einen Verteidiger ab, die Bullen könnten einen Flügelstürmer verlieren. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Abgänge bei Rapid und Salzburg? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Kader in der ADMIRAL Bundesliga nehmen immer mehr Form an. Auch am Dienstag kam es zu Transfers.

Die Bundesliga-Rückkehr des Ex-Rapidlers Robert Ljubicic wird immer wahrscheinlicher. Rapid selbst sagt wohl ein Angebot für einen ihrer Innenverteidiger ab.

Zur Frage, ob Dominik Fitz in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehrt, gibt es auch immer mehr Klarheit. Und Red Bull Salzburg könnte neben Adam Daghim ein weiterer Flügelstürmer abhanden kommen.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Hartberg verpflichtet Cup-Held vom WAC

Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab

Belgischer Meister ist heiß auf Salzburg-Stürmer

ADMIRAL 2. Liga:

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