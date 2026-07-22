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Sturm holt Franzosen - und verleiht ihn direkt weiter

Ein 18-Jähriger kommt aus der Jugend von AJ Auxerre und soll vorerst Spielpraxis in der Regionalliga sammeln. Drei weitere Personalien werden geklärt.

Sturm holt Franzosen - und verleiht ihn direkt weiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anis Mathruin verstärkt die Entwicklungsschiene des SK Sturm Graz.

Der 18-jährige Franzose wechselt aus der Jugend von AJ Auxerre zu Österreichs Vizemeister, der ihn direkt an den SC Kalsdorf in die Regionalliga Süd verleiht. Dort soll der zentrale Mittelfeldspieler wertvolle Spielpraxis im Erwachsenenfußball sammeln.

"Mit Anis bekommen wir einen jungen zentralen Mittelfeldspieler dazu, der in Frankreich eine gute Ausbildung genossen hat. Er bringt fußballerische Qualität, Spielverständnis und Entwicklungspotenzial mit", sagt Geschäftsführer Sport Michael Parensen.

"Für ihn ist es jetzt wichtig, regelmäßig Spielpraxis im Erwachsenenfußball zu sammeln. Die Leihe zum SC Kalsdorf bietet ihm dafür eine gute Möglichkeit, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln", so Parensen.

Drei weitere Personalien geklärt

Christoph Wiener-Pucher bleibt dem SK Sturm ebenfalls erhalten. Der 19-jährige Torhüter spielt seit seiner Jugend für die Schwarz-Weißen und wird auch in Zukunft das Goalie-Team der zweiten Mannschaft verstärken.

Mit Safet Gracic kehrt ein junger Angreifer aus der Akademie Salzburg nach Graz zurück. Der 15-Jährige hatte den Sturm-Nachwuchs erst im letzten Sommer Richtung Salzburg verlassen.

Dazu setzt Tobias Gössler seine Entwicklung weiter bei den Blackies fort. Der linke Verteidiger wird weiterhin in der Akademie ausgebildet.

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