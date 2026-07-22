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AEK Athen bedient sich beim TSV Hartberg

Der Wechsel hat auch Auswirkungen auf LigaZwa-Verein FAC Wien.

AEK Athen bedient sich beim TSV Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der TSV Hartberg muss einen Abgang im Trainerteam hinnehmen.

Tormanntrainer Christian Dobnik zieht es zum griechischen Topklub AEK Athen. Dort arbeitet Ex-WAC-Kicker Nemanja Rnic als Co-Trainer.

Hartberg bedient sich bei FAC

Dobnik arbeitete bereits als Tormanntrainer der WAC-U18 unter Rnic, später auch als Co der WAC-Amateure. Weiters liefen sie auch gemeinsam für die Kärntner auf.

Die Oststeirer haben bereits reagiert und sich Lukas Klinger vom FAC geschnappt.

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