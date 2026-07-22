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AEK Athen bedient sich beim TSV Hartberg
Der Wechsel hat auch Auswirkungen auf LigaZwa-Verein FAC Wien.
Der TSV Hartberg muss einen Abgang im Trainerteam hinnehmen.
Tormanntrainer Christian Dobnik zieht es zum griechischen Topklub AEK Athen. Dort arbeitet Ex-WAC-Kicker Nemanja Rnic als Co-Trainer.
Hartberg bedient sich bei FAC
Dobnik arbeitete bereits als Tormanntrainer der WAC-U18 unter Rnic, später auch als Co der WAC-Amateure. Weiters liefen sie auch gemeinsam für die Kärntner auf.
Die Oststeirer haben bereits reagiert und sich Lukas Klinger vom FAC geschnappt.