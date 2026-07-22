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SW Bregenz holt Spieler von Norwich City

Der LigaZwa-Verein aus dem Ländle holt einen 19-jährigen Engländer an Bord.

SW Bregenz holt Spieler von Norwich City Foto: © IMAGO / Focus Images
Textquelle: © LAOLA1
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Schwarz-Weiß Bregenz präsentiert am Mittwoch La'Sean Sealey als Neuzugang.

Der 19-jährige Engländer erhält im Ländle einen Vertrag bis Saisonende.

Sealey ist 1,90 Meter groß und hauptberuflich Stürmer. Seine Karriere begann er bei Norwich City, wo er auch bis zuletzt unter Vertrag stand.

Für die U21 von Norwich kam Sealey auf insgesamt 14 Einsätze. Davor war er auch einige Monate an King's Lynn Town verliehen, um erste Erfahrung im Erwachsenenfußball zu sammeln.

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