Austrias WM-Fahrer ist in Deutschland begehrt

Tae-seok Lee könnte der Ruf der deutschen Bundesliga ereilen.

Wie die "Krone" und "Sky" übereinstimmend berichten, ist der Hamburger SV am Linksverteidiger der Wiener Austria interessiert. "Sky" zufolge wurden erste, lose Gespräche bereits geführt, ein schriftliches Angebot liege noch nicht vor.

Der 23-Jährige war mit Südkorea bei der Fußball-WM im Einsatz, sammelte bei zwei Einsätzen insgesamt 114 Minuten für die "Taeguk Warriors". Der WM-Vierte von 2002 schied bereits nach der Gruppenphase aus.

Der 17-fache Nationalspieler wechselte erst im vergangenen Sommer von den Pohang Steelers an den Verteilerkreis, die Veilchen ließen sich seine Dienste 800.000 Euro kosten. Lee wusste mit drei Toren und fünf Assists in 30 Spielen auf Anhieb zu überzeugen.

Sein Vertrag ist noch bis Sommer 2029 datiert.