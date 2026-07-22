NEWS

Austrias WM-Fahrer ist in Deutschland begehrt

Tae-seok Lee ist bei der WM in zwei Spielen für Südkorea aufgelaufen. Bei den Veilchen wusste der Verteidiger in seinem ersten Jahr zu überzeugen.

Austrias WM-Fahrer ist in Deutschland begehrt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tae-seok Lee könnte der Ruf der deutschen Bundesliga ereilen.

Wie die "Krone" und "Sky" übereinstimmend berichten, ist der Hamburger SV am Linksverteidiger der Wiener Austria interessiert. "Sky" zufolge wurden erste, lose Gespräche bereits geführt, ein schriftliches Angebot liege noch nicht vor.

Der 23-Jährige war mit Südkorea bei der Fußball-WM im Einsatz, sammelte bei zwei Einsätzen insgesamt 114 Minuten für die "Taeguk Warriors". Der WM-Vierte von 2002 schied bereits nach der Gruppenphase aus.

Der 17-fache Nationalspieler wechselte erst im vergangenen Sommer von den Pohang Steelers an den Verteilerkreis, die Veilchen ließen sich seine Dienste 800.000 Euro kosten. Lee wusste mit drei Toren und fünf Assists in 30 Spielen auf Anhieb zu überzeugen.

Sein Vertrag ist noch bis Sommer 2029 datiert.

Die Rekord-Einkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

FC Red Bull Salzburg
FC Red Bull Salzburg

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Deutsche Bundesliga
5
Nächster ÖFB-Kicker für Muslics Schalke!

Nächster ÖFB-Kicker für Muslics Schalke!

Deutsche Bundesliga
38
Sturm Graz blitzt wohl mit Offerte in Belgrad ab

Sturm Graz blitzt wohl mit Offerte in Belgrad ab

Bundesliga
11
Fix: Patson Daka unterschreibt in Deutschland

Fix: Patson Daka unterschreibt in Deutschland

Deutsche Bundesliga
8
Bericht: Rapid "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit Verteidiger

Bericht: Rapid "in fortgeschrittenen Gesprächen" mit Verteidiger

Bundesliga
11
Salzburg, Zypern, Australien: Goiginger mit spannenden Optionen

Salzburg, Zypern, Australien: Goiginger mit spannenden Optionen

Bundesliga
14
Rapid offenbar an Dänen dran - Macht Wiener Coach Konkurrenz?

Rapid offenbar an Dänen dran - Macht Wiener Coach Konkurrenz?

Bundesliga
3

Kommentare

Admiral Bundesliga Deutsche Bundesliga Fußball FK Austria Wien Gerüchteküche Transfermarkt Hamburger SV Taeseok Lee