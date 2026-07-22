Fix! Robert Ljubicic kehrt nach Österreich zurück

Der LASK verpflichtet Robert Ljubicic (27) von AEK Athen leihweise. Das vermelden die Athletiker am Mittwoch.

Die Linzer besitzen für den Austro-Kroaten eine Kaufoption.

Cheftrainer Didi Kühbauer kennt den Mittelfeld-Mann vom SKN St. Pölten und vom SK Rapid. "Robert ist ein Spieler, der uns mit Sicherheit weiterhelfen wird. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit ihm zu arbeiten. Auch wenn er inzwischen etwas älter geworden ist, bin ich überzeugt, dass er nichts von seiner Energie und seiner Mentalität eingebüßt hat", freut sich der Burgenländer auf seinen alten Schützling.

Auslandsstationen in Zagreb und Athen

Ljubicic spielte nach seiner Zeit bei Rapid für Dinamo Zagreb, wechselte im Jänner 2024 zu AEK Athen. Jetzt kehrt er zurück nach Österreich.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit der Leihe geklappt hat, und bedanken uns bei AEK Athen für die offenen und professionellen Gespräche. Robert ist ein polyvalenter Spieler, der unserem Spiel zusätzliche Flexibilität verleiht und wertvolle Erfahrung in die Mannschaft einbringt", so Sportdirektor Dino Buric.