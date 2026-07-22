Salzburg verleiht Bischoff zu Champions-League-Aspirant

Clement Bischoff wechselt zum NEC Nijmegen.

Das gibt sein Klub Red Bull Salzburg, der den 20-jährigen Dänen verleiht, am Mittwochabend bekannt. Bischoff soll bis Ende der Saison 2026/27 beim letztjährigen Tabellendritten der Eredivisie spielen. Die Niederländer besitzen zudem eine Kaufoption.

Der Offensivspieler kam im September 2025 von Bröndby IF nach Salzburg, in 24 Spielen gelangen ihm zwei Treffer und fünf Assists.

Mit Nijmegen spielt Bischoff sogar international: Aktuell steht der Klub in der dritten Quali-Runde zur Champions League und trifft auf Olympiakos. Die Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Europa League ist dem Klub zumindest sicher.