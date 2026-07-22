Ujpest macht Sturm-Kicker zu ÖFB-Legionär

Österreich hat einen neuen Ungarn-Legionär.

Tizian-Valentino Scharmer (22) wechselt nach seinem Abschied von Sturm II zu Ujpest FC in die ungarische Bundeshauptstadt Budapest.

War Probespieler bei WSG Tirol

Der Tiroler bringt 65 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga mit, 21 davon verbuchte er in der abgelaufenen Saison. Der äußere Mittelfeld-Mann spielte im Mai 2023 einmal für die SV Ried in der ADMIRAL Bundesliga.

Scharmer war auch mehrfacher ÖFB-Jugendnationalspieler. Vergangene Woche lief er noch als Probespieler für die WSG Tirol auf.