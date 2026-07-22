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Vertrag aufgelöst! ÖFB-Verteidiger ablösefrei zu haben

Der 28-Jährige könnte zu einem Aufsteiger in die Deutsche Bundesliga wechseln.

Vertrag aufgelöst! ÖFB-Verteidiger ablösefrei zu haben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Maximilian Wöber ist nicht mehr Spieler von Leeds United.

Der Vertrag des 28-jährigen Innenverteidigers beim Premier-League-Klub wurde aufgelöst. Das bestätigte der Klub am Mittwochabend.

Für Leeds stand Wöber seit Winter 2023 in 28 Spielen am Platz, traf dabei ein Mal. Nach Leihen zu Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen könnte es den ÖFB-Innenverteidiger erneut nach Deutschland verschlagen.

Medienberichten zufolge soll Aufsteiger Schalke 04 mit Trainer Miron Muslic kurz vor einer Verpflchtung von Wöber stehen - nun ablösefrei. S04 befindet sich aktuell im Trainingslager in Tirol, dort soll Wöber den Medizincheck absolvieren.

Wöber hatte in den vergangenen Jahren mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen, sein Vertrag auf Schalke soll deshalb stark leistungsbezogen sein.

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