Sturm Graz blitzt wohl mit Offerte in Belgrad ab

Der SK Sturm Graz stellte bereits den einen oder anderen Neuzugang vor.

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Beim serbischen Innenverteidiger Petar Petrovic wurde sogar ein Konkurrent aus der Premier League ausgestochen.

Nächster serbischer Verteidiger?

Jetzt werden die Grazer erneut mit einem Serben in Verbindung gebracht, Linksverteidiger Stefan Petrovic (18) von Partizan Belgrad wird vom serbischen Medium "MozzartSport" als möglicher Transfer genannt.

Demnach sind die Pläne der Belgrader mit dem Eigenbauspieler noch unklar. Sturm soll eine Offerte in Höhe von 500.000 Euro übermittelt haben, diese sei aber abgelehnt worden.

Zumindest für diesen Preis sei man nicht bereit, den Youngster ziehen zu lassen.

Wie plant Partizan?

Petrovic machte im Frühjahr sein Debüt für die Profis der Serben, verzeichnete neun Einsätze insgesamt.

In der serbischen Hauptstadt seien die Pläne nach wie vor unklar. Im ersten Spiel gegen Zemun saß Petrovic 90 Minuten auf der Bank.

Zuletzt spielte er bei der U19-EM alle drei Gruppenspiele für Serbien durch. Ob das Thema Sturm Graz noch einmal heiß wird, bleibt abzuwarten.