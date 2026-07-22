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Französischer Top-Klub will ÖFB-Verteidiger

Der Verein hat bereits in Altach und Salzburg zugeschlagen - mit Abwehrspieler Felix Bacher könnte ein Österreicher folgen.

Französischer Top-Klub will ÖFB-Verteidiger Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
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Olympique Lyon soll sich in forgeschrittenen Gesprächen mit Felix Bacher befinden.

Das berichtet "Foot Mercato". Die Ablösesumme für den 25-jährigen Innenverteidiger soll bei rund vier Millionen Euro liegen.

Bacher wechselte im Sommer 2024 von der WSG Tirol zu Estoril in die portugiesische Liga. Dort stand er in allen 34 Saisonspielen über die gesamte Spielzeit am Platz und erzielte zwei Tore. Estoril beendete die Saison auf Platz zehn.

OL beendete die abgelaufene Saison auf Platz vier. Mit Mads Bidstrup aus Salzburg und Mohamed Ouédraogo aus Altach verpflichtete der Klub in diesem Transferfenster bereits zwei Spieler mit Österreich-Bezug.

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