Transfer-Update: Xaver Schlager hat einen neuen Verein

Auch an diesem Donnerstag war wieder einiges am heimischen Transfermarkt los.

Während die Topvereine mit einigen Spielern in Verbindung gebracht werden, hat der TSV Hartberg einen neuen Keeper vom FC Liverpool geholt.

Auch bei den Legionären war einiges los. Xaver Schlager heuert in der Premier League an und ein Talent steht vor einem Wechsel zu einem deutschen Traditionsverein.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

ADMIRAL Bundesliga:

Liverpool verleiht Goalie-Juwel nach Österreich

Salzburg lässt zwei aussortierte Kicker wieder mittrainieren

LASK verleiht Abwehr-Talent an die Admira

Fitz-Rückkehr? Helm sieht Zentrum "ordentlich aufgestellt"

Schlägt Red Bull Salzburg bei Brighton & Hove Albion zu?

Red Bull Salzburg klopft wohl in Niederlande an

Sturm und Rapid testen offenbar Goalie-Talent

ADMIRAL 2. Liga:

Liefering verlängert mit ÖFB-Offensiv-Talent

Austria Salzburg holt Mann mit reichlich Bundesliga-Erfahrung

ÖFB-Legionäre:

ÖFB-Talent Adewumi vor Wechsel zu deutschem Traditionsverein

Fix! Xaver Schlager wechselt in die Premier League

ÖFB-Legionär heuert bei Legia Warschau an – vorerst im Zweierteam

Ex-Rapidler Lukas Grgic hat neuen Verein

ÖFB-Legionär Canadi wagt außergewöhnlichen Afrika-Wechsel