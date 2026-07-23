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Transfer-Update: Xaver Schlager hat einen neuen Verein

Während es für den ÖFB-Legionär nach England geht, bekommt Hartberg einen neuen Keeper vom FC Liverpool. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Xaver Schlager hat einen neuen Verein Foto: © IMAGO / Ball Raw Images
Textquelle: © LAOLA1
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Auch an diesem Donnerstag war wieder einiges am heimischen Transfermarkt los.

Während die Topvereine mit einigen Spielern in Verbindung gebracht werden, hat der TSV Hartberg einen neuen Keeper vom FC Liverpool geholt.

Auch bei den Legionären war einiges los. Xaver Schlager heuert in der Premier League an und ein Talent steht vor einem Wechsel zu einem deutschen Traditionsverein.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt:

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