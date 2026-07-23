Red Bull Salzburg klopft wohl in Niederlande an

Nach Platz drei in der Vorsaison und drei Jahren ohne Titel will der FC Red Bull Salzburg unter Neo-Cheftrainer Danny Röhl wieder ganz vorne angreifen.

Dafür hat man sich an der Salzach bereits ordentlich aufgerüstet. Dass noch Transfers kommen, ist alles andere als ausgeschlossen.

Auch Schalke dran

Die jüngste Spur führt in die Niederlande. Laut "Soccernews.nl" habe der FC Red Bull Salzburg sich nach Younes Taha (23) von Twente Enschede erkundigt.

Der Rechtsaußen ist nach einer starken Leihe bei FC Groningen durchaus begehrt. Auch Schalke 04 mit dem Tiroler Trainer Miron Muslic zeigt Interesse.

Konkrete Offerten aus Italien

Der Serie-A-Klub Frosinone habe bereits mehrere Angebote unterbreitet, das letzte belaufe sich auf drei Millionen Euro. Noch blocke Twente aber ab.

Weiters habe es Kontakte zu einem MLS-Verein und einem Klub aus dem Nahen Osten gegeben.

Twente möchte von der erfolgreichen Groningen-Leihe eigentlich selbst profitieren. Das Thema dürfte aber sein, dass der Flügelspieler nur noch ein Jahr Vertrag besitzt.

Marktwert explodierte bei Leihe

2023 wechselte er für 1,2 Millionen Euro von PEC Zwolle zu Twente. Jetzt könnte man Taha gewinnbringend verkaufen. In der abgelaufenen Saison vervierfachte sich sein Marktwert von einer Million Euro auf vier Millionen Euro.

62 Spiele in der höchsten niederländischen Liga würde er im Fall eines Wechsels zu seinem neuen Klub mitnehmen.