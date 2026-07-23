Schlägt Red Bull Salzburg bei Brighton & Hove Albion zu?

Im Transfersommer gibt es beim FC Red Bull Salzburg traditionell viel zu tun. Entsprechend ranken sich in diesen Wochen zahlreiche Gerüchte rundum den Dritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Zuletzt soll sich Salzburg nach einem Spieler in den Niederlanden erkundigt haben >>>

Offerte aus Belgien abgelehnt

Eine neue Spur führt auf die Insel. Salzburg beobachte laut "Sports View" die Situation rund um Amario Cozier-Duberry (21) von Brighton & Hove Albion.

Konkreter sei die Spur in Richtung Glasgow Rangers, dem Ex-Klub von Salzburg-Coach Danny Röhl. RSC Anderlecht habe zudem eine Offerte von fünf Millionen Pfund (ca. 5,8 Millionen Euro) auf den Tisch gelegt. Diese sei abgelehnt worden.

Brighton will verlängern

Ein Deal ist demnach entsprechend teuer. Neben Salzburg beobachten, so heißt es, auch West Ham United, Hull City und Paris FC die Situation.

Die "Seagulls" denken nicht unbedingt an einen Abschied, möchten laut dem Bericht seinen 2028 auslaufenden Vertrag gerne verlängern.

Starke Leihe bei Bolton

In der abgelaufenen Saison war er an die Bolton Wanderers in die League One verliehen. Der 1,70-Meter-Mann steuerte dort in 34 Spielen acht Treffer und zwölf Assists bei, hatte seinen Anteil am Aufstieg in die Championship.

Direkt nach seinem Wechsel aus der Arsenal-Akademie 2024 wurde er von Brighton an die Blackburn Rovers verliehen, dort sammelte er 22 Einsätze in der Championship (ein Treffer).

Der Marktwert des 21-Jährigen beläuft sich auf fünf Millionen Euro.