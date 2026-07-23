ÖFB-Legionär Canadi wagt außergewöhnlichen Afrika-Wechsel

Marcel Canadi wagt einen außergewöhnlichen Schritt!

Der ÖFB-Legionär wechselt zu den Singida Black Stars aus Tansania.

Der Verein spielt in der ersten Liga und belegt dort aktuell Rang vier. In Afrika ist er aktuell als einziger Profi aus Österreich aktiv.

Bereits auf vier Kontinenten aktiv

Zuvor stand Canadi in Zypern bei EN Paralimni unter Vertrag, ehe er seinen Vertrag im Jänner auflöste.

Der 28-Jährige hat bereits reichlich Erfahrung im Ausland. Er war bereits auf vier Kontinenten bei sieben verschiedenen Klubs aktiv.

In Österreich spielte er zwischen 2020 und 2022 für die SV Ried. Er bestritt 20 Bundesligaspiele.