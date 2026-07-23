Austria Salzburg holt Mann mit reichlich Bundesliga-Erfahrung

Der SV Austria Salzburg darf sich über einen weiteren bundesligaerprobten Mann freuen.

Simon Pirkl (29) wechselt nach Ablauf seines Vertrags bei Blau-Weiß Linz nach Maxglan.

Der Linksverteidiger bringt die Routine von 90 Bundesliga-Spielen und 163 Partien in der ADMIRAL 2. Liga mit.

Zwei Tiroler finden zueinander

Pirkl ist genauso wie Austria-Sportdirektor Roland Kirchler Tiroler. "Ich freue mich sehr, ein Teil der Austria-Familie zu sein! Da ich Roli schon sehr lange kenne, hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich kann es kaum erwarten vor den überragenden Fans zu spielen und gemeinsam mit dem Team Siege zu feiern", so Pirkl.

Der neue Mann trägt künftig die Nummer 60 und begeistert auch Kirchler. "Simon bringt ganz viel sportliche und menschliche Qualität mit. Ein Allrounder, der auf 3, 4 Positionen spielen kann und eine absolut professionelle Einstellung zum Sport hat und top zu unserer Truppe passt. Wir kennen und schätzen uns schon ewig", freut sich der Sportdirektor.

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