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LASK verleiht Abwehr-Talent an die Admira

Der 20-Jährige wurde vergangene Saison mit den Linzern Doublesieger, in der Südstadt soll er jetzt vor allem Spielpraxis sammeln.

LASK verleiht Abwehr-Talent an die Admira Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Doublesieger LASK gibt Abwehrtalent Emmanuel Michael (20) leihweise ab.

Der Linksverteidiger verbringt die kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga bei Admira Wacker.

"Hohe Anstrengungsbereitschaft"

"Toll, dass es geklappt hat, Emmanuel für uns zu gewinnen. Er ist ein junger Spieler mit großem Potential und hoher Anstrengungsbereitschaft, stark im Defensivverhalten, laufstark und positionell für uns sehr wertvoll. Die guten Erfahrungen mit Spielern vom LASK in den vergangenen Jahren sind zudem ein gutes Omen für einen weiteren positiven Output für alle Parteien", freut sich Sportdirektor Ralf Muhr.

Der heute 20-Jährige wechselte bereits 2024 aus Nigeria nach Linz, spielte dort zuerst für die Amateure. Für die Profis der Linzer kann er mittlerweile zehn Spiele vorweisen. Sein Marktwert beläuft sich auf 500.000 Euro.

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