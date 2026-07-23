ÖFB-Talent Adewumi vor Wechsel zu deutschem Traditionsverein

ÖFB-Legionär Olawaseun Adewumi steht vor einer erneuten Leihe.

Laut der deutschen "Bild" soll der 21-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC Berlin stehen.

Die "alte Dame" soll ihn für ein Jahr ausleihen.

Dritte Leihe in Folge

Für den offensiven Mittelfeldspieler wäre es bereits die dritte Leihe in Folge.

Nach seinem Wechsel vom FAC zum FC Burnley 2024 wurde er zunächst nach Schottland zum FC Dundee ausgeliehen.

Vergangene Saison spielte der 12-fache U21-Nationalspieler bei Cercle Brügge in Belgien. Dort gelangen ihm in 33 Einsätzen sechs Tore.