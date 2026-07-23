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Sturm und Rapid testen offenbar Goalie-Talent

Ein junger Däne soll derzeit beim SK Sturm Graz auf Probe sein. Davor war er wohl bei Rapid und einem Zweitligisten.

Sturm und Rapid testen offenbar Goalie-Talent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Ein junger Däne dürfte sich offenbar Österreich als seinen nächsten Schritt ausmalen. Laut "Tipsbladet" befinde sich Tormann Sander Papuga von Hvidovre U19 auf Probe beim SK Sturm Graz.

Der Teenager spielte abgelaufene Saison in der U19 Liga, kassierte dabei in 13 Spielen 29 Gegentore.

Die Profis seines Vereins spielen in der dänischen Zweitklassigkeit. Bruder Marius (21) verbuchte dort im Mittelfeld bereits den einen oder anderen Einsatz.

Positives Feedback für Jungspund

In Österreich soll sich der 18-Jährige aber nicht nur in der Murstadt vorgestellt haben. Dem Bericht zufolge sei er zuvor beim SK Rapid und bei Zweitligist Admira Wacker auf Probe gewesen.

Vor allem aus Graz habe der junge Mann ein positives Feedback erhalten. Ob er bald in Österreich unterschreibt, muss abgewartet werden.

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