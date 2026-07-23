Der TSV Hartberg verpflichtet Torhüter Armin Pecsi (21) leihweise vom FC Liverpool.

Der ungarisch-österreichische Doppelstaatsbürger war vergangene Saison die Nummer eins der U21 der "Reds".

In Österreich geboren

Für den ÖFB wird der in Österreich geborene Goalie aber nie auflaufen. Im Juni feierte er sein A-Team-Debüt für Ungarn.

"Ich freue mich sehr, jetzt beim TSV Hartberg zu sein. Der Verein verfolgt einen klaren Weg, junge Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig erfolgreich zu sein – genau das hat mich von Anfang an überzeugt. Ich habe das Vertrauen des Vereins schon in den ersten Gesprächen gespürt und bin jetzt froh, hier zu sein", so der Neuzugang.

Liverpool ließ Millionen springen

Coach Markus Schopp meint: "Ich finde es großartig, dass uns auch in dieser Saison von einem der größten Klubs Europas eines der größten Torhütertalente anvertraut wird. Das spricht einfach für den TSV Hartberg, weil auf dieser Position in den vergangenen Jahren immer sehr gut gearbeitet wurde."

Liverpool verpflichtete Pecsi laut "transfermarkt" im Sommer 2025 für 1,78 Millionen Euro von Puskas AFC. Der Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis 2030.