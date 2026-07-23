NEWS

ÖFB-Legionär heuert bei Legia Warschau an – vorerst im Zweierteam

Er verlässt den Klub des Wiener Trainers Maximilian Senft und spielt künftig in Polen.

ÖFB-Legionär heuert bei Legia Warschau an – vorerst im Zweierteam Foto: © IMAGO / Newspix
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bekem Bicki (22) hat einen neuen Verein!

Der Österreicher wechselt von der Zweiermannschaft des Karlsruher SC zu Legia Warschau. In der polnischen Hauptstadt ist er ebenso vorerst für das Zweierteam vorgesehen und unterschreibt dort für drei Jahre.

Bickis neue Mannschaft tritt in der dritthöchsten polnischen Spielklasse an. In der abgelaufenen Saison erzielte Bicki in der fünftklassigen Oberliga Baden-Württemberg in 33 Spielen 16 Treffer und einen Assist.

Gab Profidebüt in Österreich

Der Mittelstürmer sammelte zu Beginn seiner Karriere acht Zweitligaspiele für den FC Dornbirn. Im Februar 2022 wagte er den Sprung nach Italien zur U18 von SPAL.

In Deutschland spielte er dann vor dem Wechsel zu Karlsruhe für die U19 des SSV Ulm und den FC-Astoria Walldorf.

Beim KSC ist mit Maximilian Senft seit Sommer ein Wiener Cheftrainer im Amt. Die Chancen Bickis auf einen Durchbruch in der 2. Deutschen Bundesliga dürften aber gering gewesen sein.

Mehr zum Thema

Fix! Wöber wechselt in die deutsche Bundesliga

Fix! Wöber wechselt in die deutsche Bundesliga

Deutsche Bundesliga
11
Vertrag aufgelöst! ÖFB-Verteidiger ablösefrei zu haben

Vertrag aufgelöst! ÖFB-Verteidiger ablösefrei zu haben

Premier League
3
Liverpool verleiht Goalie-Juwel nach Österreich

Liverpool verleiht Goalie-Juwel nach Österreich

Bundesliga
3
Ex-Rapidler Lukas Grgic hat neuen Verein

Ex-Rapidler Lukas Grgic hat neuen Verein

International
6
Starke WM: Ex-LigaZwa-Spieler wechselt nach England

Starke WM: Ex-LigaZwa-Spieler wechselt nach England

International
Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

International
8
Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Deutsche Bundesliga
5

Kommentare

Fußball Fußball International Karlsruher SC Legia Warschau Bekem Bicki ÖFB-Legionäre Transfermarkt