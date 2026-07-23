ÖFB-Legionär heuert bei Legia Warschau an – vorerst im Zweierteam

Bekem Bicki (22) hat einen neuen Verein!

Der Österreicher wechselt von der Zweiermannschaft des Karlsruher SC zu Legia Warschau. In der polnischen Hauptstadt ist er ebenso vorerst für das Zweierteam vorgesehen und unterschreibt dort für drei Jahre.

Bickis neue Mannschaft tritt in der dritthöchsten polnischen Spielklasse an. In der abgelaufenen Saison erzielte Bicki in der fünftklassigen Oberliga Baden-Württemberg in 33 Spielen 16 Treffer und einen Assist.

Gab Profidebüt in Österreich

Der Mittelstürmer sammelte zu Beginn seiner Karriere acht Zweitligaspiele für den FC Dornbirn. Im Februar 2022 wagte er den Sprung nach Italien zur U18 von SPAL.

In Deutschland spielte er dann vor dem Wechsel zu Karlsruhe für die U19 des SSV Ulm und den FC-Astoria Walldorf.

Beim KSC ist mit Maximilian Senft seit Sommer ein Wiener Cheftrainer im Amt. Die Chancen Bickis auf einen Durchbruch in der 2. Deutschen Bundesliga dürften aber gering gewesen sein.