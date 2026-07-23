Ex-Rapidler Lukas Grgic hat neuen Verein

Lukas Grgic (30) hat nach Ende seines Vertrags beim SK Rapid einen neuen Verein gefunden!

Der Mittelfeld-Mann unterschreibt in der italienischen Serie C bei SSC Bari einen Kontrakt über zwei Jahre.

Bari stieg mit Braunöder ab

Bari musste vergangene Saison den Abstieg aus der Serie B hinnehmen. Vergangene Saison war mit Matthias Braunöder ein österreichischer Kicker als Como-Leihgabe bei Bari aktiv.

Grgic machte bereits Erfahrungen im Ausland, im Jänner 2022 wechselte er für eineinhalb Jahre vom LASK zu Hajduk Split. Danach folgte die Rückkehr nach Österreich zum SK Rapid.

110 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und 38 Spiele im kroatischen Oberhaus bringt der Routinier mit nach Bari.