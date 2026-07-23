Fitz-Rückkehr? Helm sieht Zentrum "ordentlich aufgestellt"

Die besagte Mischung im Mittelfeldzentrum macht es "spannend" für den Coach. "Wir haben unterschiedlichste Spielertypen, die aber dieselbe Position bekleiden können." Dadurch könne er anders aufstellen, je nachdem, was das Spiel gerade verlange.
"Also was das betrifft, sind wir ganz ordentlich aufgestellt", bilanziert der 43-Jährige.
Helm über die Fitz-Gerüchte
Hat sich die Austria deshalb wirklich nicht mit einer Rückkehr von Dominik Fitz beschäftigt? Der MLS-Legionär meinte vor wenigen Wochen: "Ich wäre gerne zurückgekommen, habe aber eine Absage bekommen."
Helm erklärt: "Ich glaube, dass das kein konkretes Thema war." Er findet aber nur lobende Worte über Fitz, der "vor einem Jahr eine unglaubliche Saison hier gespielt hat."
"Und dann hat er, denke ich, einen für ihn sehr spannenden Transfer gemacht", meint der Austria-Trainer, der seinen ehemaligen Schützling noch nicht abgeschrieben hat: "Sein Weg ist noch nicht vorbei. Ich traue ihm da noch sehr viel zu."