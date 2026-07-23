Fitz-Rückkehr? Helm sieht Zentrum "ordentlich aufgestellt"

Nur ein einziger Spieler im zentralen Mittelfeld der Wiener Austria ist älter als 24 Jahre: Manfred Fischer (30).

Der Kapitän hat rund um sich viele junge Kicker: Kang-hee Lee (24) ist hinter ihm der Älteste, gefolgt von Florian Wustinger (22), Marijan Österreicher (20), Sanel Saljic (20), Vasilije Markovic (18) und Philipp Maybach (18).

"Grundsätzlich ist für mich wichtig, dass ich die Jungs dann auch führe - egal, wer neben mir spielt", erklärt Fischer am Media Day der ADMIRAL Bundesliga. Denn wahrscheinlich werde er heuer wieder auf der Doppelsechs agieren und nicht wie am Ende der Vorsaison auf einer der vorderen Positionen.

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"Spannende" Besetzung

Cheftrainer Stephan Helm sieht die Besetzung im Zentrum positiv. "Wir haben viele Spieler, die auf diesen Positionen spielen können. Aber sie bekleiden die Rollen unterschiedlich."

So sind Maybach oder Kang-hee Lee "sehr positionstreue Sechser".

Im Gegensatz dazu hat er mit Fischer, Markovic oder Wustinger Spielertypen, "die aus der Sechserposition sehr umtriebig sind. Saljic ist ein offensiver Zehner, der aber sehr genau in der Defensive ist."

Saljic und Co. in der Pflicht

Spieler wie Saljic, Markovic oder Maybach sind trotz ihres jungen Alters schon länger bei den Austria-Profis dabei. "Das sind alles sehr junge Spieler, die durchaus einiges geleistet haben", betont Helm. "Diese Spieler müssen sich auch dieser Verantwortung bewusst werden."