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Fitz-Rückkehr? Helm sieht Zentrum "ordentlich aufgestellt"

Der MLS-Legionär erhielt laut eigener Aussage eine Absage von der Austria. Was Chefcoach Helm über eine Rückkehr sagt.

Fitz-Rückkehr? Helm sieht Zentrum "ordentlich aufgestellt" Foto: © GEPA
Jonas Pamperl
Textquelle: © LAOLA1
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Nur ein einziger Spieler im zentralen Mittelfeld der Wiener Austria ist älter als 24 Jahre: Manfred Fischer (30).

Der Kapitän hat rund um sich viele junge Kicker: Kang-hee Lee (24) ist hinter ihm der Älteste, gefolgt von Florian Wustinger (22), Marijan Österreicher (20), Sanel Saljic (20), Vasilije Markovic (18) und Philipp Maybach (18).

"Grundsätzlich ist für mich wichtig, dass ich die Jungs dann auch führe - egal, wer neben mir spielt", erklärt Fischer am Media Day der ADMIRAL Bundesliga. Denn wahrscheinlich werde er heuer wieder auf der Doppelsechs agieren und nicht wie am Ende der Vorsaison auf einer der vorderen Positionen.

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"Spannende" Besetzung

Cheftrainer Stephan Helm sieht die Besetzung im Zentrum positiv. "Wir haben viele Spieler, die auf diesen Positionen spielen können. Aber sie bekleiden die Rollen unterschiedlich."

So sind Maybach oder Kang-hee Lee "sehr positionstreue Sechser".

Im Gegensatz dazu hat er mit Fischer, Markovic oder Wustinger Spielertypen, "die aus der Sechserposition sehr umtriebig sind. Saljic ist ein offensiver Zehner, der aber sehr genau in der Defensive ist."

Saljic und Co. in der Pflicht

Spieler wie Saljic, Markovic oder Maybach sind trotz ihres jungen Alters schon länger bei den Austria-Profis dabei. "Das sind alles sehr junge Spieler, die durchaus einiges geleistet haben", betont Helm. "Diese Spieler müssen sich auch dieser Verantwortung bewusst werden."

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Foto: ©GEPA

Die besagte Mischung im Mittelfeldzentrum macht es "spannend" für den Coach. "Wir haben unterschiedlichste Spielertypen, die aber dieselbe Position bekleiden können." Dadurch könne er anders aufstellen, je nachdem, was das Spiel gerade verlange.

"Also was das betrifft, sind wir ganz ordentlich aufgestellt", bilanziert der 43-Jährige.

Helm über die Fitz-Gerüchte

Hat sich die Austria deshalb wirklich nicht mit einer Rückkehr von Dominik Fitz beschäftigt? Der MLS-Legionär meinte vor wenigen Wochen: "Ich wäre gerne zurückgekommen, habe aber eine Absage bekommen."

Helm erklärt: "Ich glaube, dass das kein konkretes Thema war." Er findet aber nur lobende Worte über Fitz, der "vor einem Jahr eine unglaubliche Saison hier gespielt hat."

"Und dann hat er, denke ich, einen für ihn sehr spannenden Transfer gemacht", meint der Austria-Trainer, der seinen ehemaligen Schützling noch nicht abgeschrieben hat: "Sein Weg ist noch nicht vorbei. Ich traue ihm da noch sehr viel zu."

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