Liefering verlängert mit ÖFB-Offensiv-Talent

Vertragsverlängerung beim FC Liefering!

Dominik Dobis bleibt weiterhin ein "Bulle". Der Offensivspieler verlängert langfristig. Bereits seit der U13 spielt der 17-Jährige in der Red Bull Akademie.

Im vergangenen Jahr war er Teil des erfolgreichen U17-Nationalteams bei der WM, er musste jedoch im Viertelfinale eine schwere Verletzung hinnehmen.

"Werden in den nächsten Jahren noch viel Freude mit ihm haben"

"Dominik hat in den letzten Jahren sowohl auf Klub- als auch besonders auf Nationalteam-Ebene bewiesen, dass er eines der größten Sturm-Talente in Europa ist. Leider hat er sich bei der letztjährigen U17-WM, wo er ebenso herausragende Leistungen gezeigt hat, am Knie verletzt und ist nach wie vor im Reha-Prozess", erklärt Manfred Pamminger.

Nun wolle man ihm Zeit geben, sich von seiner Verletzung zu erholen. In Salzburg sei man sich sicher, dass er wieder zu alter Form zurückfinden werde.

"Wir werden mit ihm in den nächsten Jahren in Salzburg noch sehr viel Freude haben werden. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefährlichkeit hat er Waffen, die überall gesucht werden und wo wir uns freuen, sie wieder in Spielen mit unseren Teams zu sehen", ergänzt er.

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