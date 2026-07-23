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Lazio möchte Salzburg-Einkauf wohl wieder loswerden

Erst im Winter holten die Italiener den Serben aus Salzburg, in Rom denkt man jetzt schon an einen Abschied.

Lazio möchte Salzburg-Einkauf wohl wieder loswerden Foto: © GEPA
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Im Trikot des FC Red Bull Salzburg erzielte Petar Ratkov im Herbst 2025 in 17 Spielen neun Treffer.

In Österreich hatte er sich bereits zuvor in die Geschichtsbücher eingetragen. Im Februar 2024 erzielte er gegen Blau-Weiß Linz nach sechs Sekunden das schnellste Tor der Geschichte der ADMIRAL Bundesliga.

Seine starke Herbstsaison 2025 veranlasste Lazio Rom, den Serben für 13 Millionen Euro im Winter 2026 zu verpflichten. Seine Ausbeute dort ist überschaubar, in acht Spielen verzeichnete er weder Treffer noch Assists.

Lazio will Minusgeschäft vermeiden

Laut dem Journalisten Alfredo Pedulla sei der Klub jetzt bereit, sich vom 22-Jährigen zu trennen. Der Stürmer solle sich im Idealfall einen Abnehmer suchen.

Man möchte den Serben ungefähr für das gleiche Geld verkaufen, das man an Salzburg überwies. Auf der anderen Seite sei auch eine Leihe möglich. Ratkov hat einen Marktwert von neun Millionen Euro.

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