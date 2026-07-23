Fix! Xaver Schlager wechselt in die Premier League

Jetzt ist es fix: ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager wechselt in die Premier League zu Nottingham Forest. Sein Vertrag bei RB Leipzig war im Sommer ausgelaufen.

Der 28-jährige Mittelfeldakteur unterschreibt bei den "Tricky Trees" über zwei Jahre bis 2028 und ist der erste Neuzugang unter dem neuen Nottingham-Trainer Oliver Glasner. Schlager und Glasner hatten bereits eine gemeinsame Zeit beim VfL Wolfsburg.

"Es ist mir eine große Ehre, zu Nottingham Forest zu wechseln. Der Verein hat eine lange Tradition und eine große Geschichte. Ich suchte eine neue Herausforderung und wollte zu einem Verein mit guten Spielern. Ich freue mich sehr, wieder mit Oliver zusammenzuarbeiten", sagte Schlager zu seinem Wechsel.

Schlager möchte mit Nottingham im Europacup spielen

Der Verein habe große Ambitionen, so der 55-fache ÖFB-Nationalspieler. "Und ich auch. Ich möchte zurück in den Europacup, und wir haben gute Chancen. Es ist ein großartiges Gefühl, unter der Woche international zu spielen, und das möchte ich erreichen."

Schlager war 2019 vom FC Red Bull Salzburg nach Wolfsburg gewechselt und zog 2022 weiter zu RB Leipzig.

Für die Roten Bullen lief er 15 Mal in der UEFA Champions League auf. 2023 wurde er DFB-Pokalsieger und holte danach auch den Superpokal. In der letzten Saison stand er für Leipzig insgesamt 30 Mal auf dem Platz. Bei der Weltmeisterschaft startete er in allen vier ÖFB-Spielen.

Sportdirektor George Syrianos über die Verpflichtung: "Xaver bringt wirklich wichtige Qualitäten und Eigenschaften ins Team ein, und wir freuen uns sehr, ihn bei Forest begrüßen zu dürfen. Er ist eine Führungsfigur mit jahrelanger Erfahrung auf höchstem europäischem Niveau, und wir sind überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um sofort einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten."