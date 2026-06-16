NEWS

Doch nicht West Ham: Bobby Clark wohl vor Salzburg-Abgang

Der in Salzburg glücklose Mittelfeldspieler dürfte auch in der neuen Saison für die "Rams" auf dem Platz stehen.

Doch nicht West Ham: Bobby Clark wohl vor Salzburg-Abgang Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bobby Clark (21) hat beim FC Red Bull Salzburg nie wirklich Fuß gefasst.

Nach nur einem Jahr ging der junge Mittelfeldspieler, der vom FC Liverpool zu den "Bullen" gewechselt war, zurück nach England.

In der abgelaufenen Saison konnte Clark als Leihspieler bei Derby County in der zweitklassigen Championship durchaus überzeugen. Bei den "Rams" wurde er als bester junger Spieler ausgezeichnet.

Transferminus für Salzburg

Zuletzt war der 21-Jährige bei Premier-League-Absteiger West Ham United im Gespräch. Das Rennen um den Engländer dürfte nun aber Leihklub Derby machen.

Beim Tabellen-Achten der abgelaufenen Championship-Saison machte man keinen Hehl daraus, Clark gerne fest verpflichten zu wollen.

Laut "Daily Telegraph"-Reporter John Percy steht ein Deal kurz bevor, auch die "BBC" berichtet darüber. Kolportiert wird eine Ablösesumme in Höhe von fünf bis sechs Millionen britischen Pfund (rund 5,8 bis 6,9 Mio. Euro). Clark könnte noch im Laufe der Woche seinen Medizincheck absolvieren.

Der FC Red Bull Salzburg legte bei Clarks Verpflichtung von Liverpool kolportierte 11,8 Millionen Euro auf den Tisch. Sein Vertrag bei den "Bullen" läuft aktuell noch bis 2029.

Mehr zum Thema

Australiens WM-Shootingstar winkt Wechsel zu Topklub

Australiens WM-Shootingstar winkt Wechsel zu Topklub

International
Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
34
ÖFB-U21-Teamspieler offenbar vor Wechsel nach Serbien

ÖFB-U21-Teamspieler offenbar vor Wechsel nach Serbien

Bundesliga
26
Verlängert Abubakr Barry bei Austria Wien?

Verlängert Abubakr Barry bei Austria Wien?

Bundesliga
65
Glasner-Nachfolger bei Crystal Palace steht fest

Glasner-Nachfolger bei Crystal Palace steht fest

Premier League
Alles fix! Ruben Amorim ist neuer Milan-Trainer

Alles fix! Ruben Amorim ist neuer Milan-Trainer

Serie A
4
Neuer Mittelstürmer: Altach holt Torschützenkönig aus Singapur!

Neuer Mittelstürmer: Altach holt Torschützenkönig aus Singapur!

Bundesliga
9

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Fußball International England (Fußball) Championship FC Red Bull Salzburg Gerüchteküche Bobby Clark Derby County