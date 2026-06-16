Neuer Mittelstürmer: Altach holt Torschützenkönig aus Singapur!

Der SCR Altach schlägt am Dienstagnachmittag zum zweiten Mal am Transfermarkt zu und verstärken sich mit internationaler Erfahrung.

Shingo Nakano kommt ablösefrei von Albirex Niigata FC aus der Premier League in Singapur und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Das Sturmtalent schoss in der vergangenen Saison in 21 Ligaspielen 20 Tore und gewann damit die Torjägerkrone.

Der in Japan ausgebildete Stürmer hat trotz seiner jungen 21 Jahre bereits Erfahrung in den USA und Singapur sammeln können. Nun soll er im Rheindorf auf Torjagd gehen.

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Altachs Sportdirektor Philipp Netzer ist von Nakano überzeugt: "Shingo hat in Singapur über zwei Saisonen konstant starke Leistungen gezeigt und zuletzt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung übernehmen kann. Wir sind überzeugt, dass er in Altach den nächsten Schritt machen kann – und wir wollen ihn dabei unterstützen."

Auch der Offensivspieler fiebert seiner ersten Station in Europa entgegen: "Ich freue mich sehr auf Altach und die Österreichische Bundesliga. Es ist eine neue Herausforderung für mich, aber ich bin bereit, hart zu arbeiten und meinen Platz in der Mannschaft zu verdienen. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Schritt für meine Entwicklung ist. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft, den Staff und die Fans kennenzulernen."