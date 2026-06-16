GAK will Stolz fest verpflichten - mehrere Neuzugänge in Sicht

Beim GAK bahnt sich einiges in Sachen Transfers an.

Drei Zugänge konnte der Bundesligist schon fixieren - drei weitere sollen in den kommenden Tagen folgen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

Es handle sich demnach um einen Abwehrspieler, einen Flügel und einen Stürmer. Die Medizinchecks stehen am Dienstag bzw. Mittwoch aber noch an.

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Angebot verschickt

Auf der Torhüterposition, zumindest jene der Nummer eins, soll sich hingegen im Vergleich zum Frühjahr nichts ändern. Nach der erfolgreichen Leihe von Genua will der GAK Franz Stolz nun fest verpflichten.

"Wir haben dem Spieler und dem Verein FC Genua ein Angebot geschickt und warten auf Antworten", sagt Sportdirektor Tino Wawra.

Drei weitere Spieler auf Probe

Zusätzlich zu den drei möglichen Neuzugängen werden in den nächsten Tagen drei Spieler auf Probe bei den "Athletikern" mittrainieren: Amar Ceric (BiH, 18), Sumaila Awudu Dramani (GHA, 21) und Davit Kobouri (GEO, 28)

Der junge bosnische Angreifer spielt in der Akademie des FK Sarajevo, Linksverteidiger Dramani lief zuletzt für Clermont B auf. Kobouri war bis zuletzt als Innenverteidiger für den ungarischen Erstligisten Ujpest im Einsatz.