Angreifer kehrt zu Schwarz Weiß Bregenz zurück

Der Tabellen-15. der vergangenen Zweitliga-Saison verstärkt sich mit dem albanischen Stürmer Anteo Fetahu. Der 23-Jährige wechselt innerhalb des Ländles und kommt ablösefrei vom SCR Altach zu den Schwarz Weißen.

In der vergangenen Saison kam er in der ADMIRAL Bundesliga zu elf Einsätzen und verzeichnete dabei zwei Treffer. Bereits während der Saison 2024/25 war Fetahu auf Leihbasis in der Landeshauptstadt und absolvierte für die Bregenzer zehn Spiele.

Fetahu dürfte sich in Vorarlberg wohlfühlen. Schließlich ist er neben Bregenz und Altach in der Saison 2023/24 auch bereits für den FC Dornbirn aufgelaufen.