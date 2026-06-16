Von MLS-Klub! Wacker Innsbruck holt Nationalspieler

Wacker Innsbruck verbucht den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der ADMIRAL 2. Liga!

Wie die Tiroler am Montag verkündet, wird Adrian Wibowo von Partnerklub Los Angeles FC ausgeliehen.

Der Indonesier (20) ist auf den offensiven Flügelpositionen beheimatet, debütierte im September 2025 unter Teamchef Patrick Kluivert für das indonesische A-Nationalteam.

Erster Europa-Wechsel

Für Stammklub LAFC kam der 2006er-Jahrgang bisher auf zwei Einsätze in der MLS.

Sportvorstand Jakob Griesebner sagt: "Mit Adrian Wibowo konnten wir einen jungen, talentierten Spieler aus dem Netzwerk leihweise verpflichten. Er bringt sehr viel Dynamik mit und verfügt über großes Potenzial, das er bei uns unter Beweis stellen soll."

Offensivmann Wibowo gibt sich voller Tatendrang: "Ich freue mich über die Chance, mich in Europa zu beweisen. Ich habe mich bereits intensiv über den Verein informiert und kann es kaum erwarten, im Stadion vor den Fans zu spielen und meine Fähigkeiten zu zeigen!"